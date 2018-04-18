Джошуа хотел бы видеть Кличко в своем тренерском штабе

Одним из возможных соперников британца Джошуа является россиянин Поветкин.

Британский боксер, чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа заявил, что хотел бы, чтобы его экс-соперник Владимир Кличко помогал ему в подготовке к следующим боям.

"Кличко нужен мне в моем углу ринга. Если Владимир сможет передать мне часть своего опыта, я думаю, это поможет мне стать еще лучше. Он определенно мне нужен. Я его очень уважаю. У него в голове энциклопедия бокса. Я всегда смотрел на Кличко как на лучшего, даже после того, как его победил, потому что он сделал больше, чем я", - цитирует Джошуа Sky Sports.

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Напомним, 29 апреля 2017 года Джошуа победил Владимира Кличко на стадионе "Уэмбли" в Лондоне техническим нокаутом. Это был последний бой Кличко-младшего в его профессиональной карьере.

Стоит отметить, что на днях Энтони Джошуа заявил, что свой следующий бой, скорее всего, проведет против россиянина Александра Поветкина или американца Джаррелла Миллера.