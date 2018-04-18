Бой Усик - Гассиев не перенесут из Саудовской Аравии - СМИ
14:35, 18 апреля 2018Бокс
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Финал Всемирной боксерской суперсерии состоится в Джидде.
Усик и Гассиев будут драться в Саудовской Аравии / isport.ua/boxing
Финальный бой WBSS между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым не будут переносить из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Isport со ссылкой Luckypunch.net на собственные источники в WBSS.
"В организации намерены провести решающий бой турнира в тяжелом весе именно в Джидде и переносить его не собираются", - сообщает источник.
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Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая, но украинец заявил о полученной травме в тренировочном лагере, поэтому дату финала перенесли.
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