Бой Усик - Гассиев не перенесут из Саудовской Аравии - СМИ

Финал Всемирной боксерской суперсерии состоится в Джидде.

Финальный бой WBSS между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым не будут переносить из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Isport со ссылкой Luckypunch.net на собственные источники в WBSS.

"В организации намерены провести решающий бой турнира в тяжелом весе именно в Джидде и переносить его не собираются", - сообщает источник.

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Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая, но украинец заявил о полученной травме в тренировочном лагере, поэтому дату финала перенесли.