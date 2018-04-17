Усик жестко высказался относительно перспектив проведения финального боя WBSS в России
17:43, 17 апреля 2018Бокс
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Из-за травмы украинца его финальный поединок с Гассиевым перенесен на лето.
Александр Усик (справа) не хочет провобдить финальный бой с Гассиевым в России / instagram.com/lomus.ua
Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик не хочет, чтобы финал Всемирной боксерской суперсерии проходил в России.
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«Скорее всего, я буду готов драться в конце июня или в начале июля. И бой точно пройдет не в России. Конечно, он может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика», – сказал украинский боксер.
Напомним, Александр Усик получил травму локтя, и финал против россиянина Мурата Гассиева, намеченный на 11 мая, был перенесен.
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