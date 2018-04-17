Усик получил травму при подготовке к бою с Гассиевым

Чемпион мира по версии WBC и WBO повредил локоть на левой руке, и именно по этой причине финальный бой WBSS был перенесен на лето.

Украинский тяжеловес Александр Усик получил незначительную травму во время подготовки к финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева.

Чемпион мира по версии WBC и WBO повредил локоть на левой руке, и именно по этой причине финальный бой WBSS был перенесен на лето, сообщает официальный сайт турнира.

Травма была подтверждена независимым медицинским исследованием. Повреждение было получено в конце марта.

Также отмечается, что организаторы Всемирной боксерской суперсерии работают над новой датой для поединка.

Напомним, что бой Усик – Гассиев изначально должен был состоятся 11-го мая в Джидде. На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведения боя Усик – Гассиев. Однако украинец заявил, что финальный бой точно пройдет не в России.