Кличко рассказал о том, кто из родных отговорил его от реванша с Джошуа

Знаменитый экс-чемпион мира по боксу накануне объявления о завершении карьеры советовался с мамой.

Знаменитый украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, почему не стал проводить матч-реванш с Энтони Джошуа и кто повлиял на его решение завершить спортивную карьеру.

По словам Владимира, если бы его мама благословила на повторный поединок с британцем, он бы вышел в ринг, сообщает Братство Кличко.

«Было несколько людей, к мнению которых я собирался прислушаться. Это люди, которые значат много для меня. Я ждал, пока моя мама скажет: «Сынок, уделай его». Если бы она меня благословила, без раздумий я бы пошел на реванш, - приводит слова Владимира sport.ua. - Но моя мама умная женщина. Она сказала: «Сын, чтобы ты не сделал, я поддержу тебя». Я ответил примерно такое: «Черт, мама, можешь просто сказать мне, что сделать?». Надо было что-то, чтобы окончательно принять решение.

Помню, как Ангела Меркель однажды сказала, что когда ей надо принять ответственное решение, она дает себе много времени. Я думал о своем около 100 дней. В конце концов, важнейшая вещь в том, что я хочу быть успешным в своей следующей карьере. Я больше мотивирован следующим разделом в жизни, чем возможностью взять реванш».

Как сообщал УНИАН, Кличко проиграл два боя подряд в конце своей карьеры - брантанцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа - и завершил выступления в ринге.