Известный украинский тренер по боксу Корчинский находится в коме после нападения в Николаеве

Тренер попал в больницу вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения неизвестного.

Заслуженный тренер Украины, николаевец Сергей Корчинский находится в коме вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения неизвестного.

Об этом НикВестям сообщили друзья пострадавшего.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 13 апреля, около 17:00 возле магазина. Полиции стало известно, что у Сергея Корчинского произошел словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападающий ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Сергея Корчинского госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Следователями Ингульского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В октябре 2013 года Сергей Корчинский был признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB). Работать в WSB он начал еще в 2010 году. Один из лучших мировых боксеров Сергей Деревянченко является воспитанником Сергея Корчинского.

Дважды приводил свои команды к Чемпионству WSB (2012 -MilanoThunder, 2013 -«Астана Арланс»)