Финальный бой WBSS Усик - Гассиев перенесли на лето

11:28, 13 апреля 2018
Бокс
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Бой Усика и Гассиева перенесли / Reuters

Об этом сообщил в Twtter промоутер Калле Зауэрланд. 

Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Теперь же будет подобрана и новая дата и место проведения поединка.

Усик и Гассиев являются непобежденными боксерами тяжелого веса. Они являются чемпионами мира по всем основным версиям. Бой между ними определит абсолютного чемпиона мира.

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Теги: #Усик Всемирная боксерская суперсерия#WBSS Усик против Гассиева