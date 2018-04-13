Финальный бой WBSS Усик - Гассиев перенесли на лето
11:28, 13 апреля 2018Бокс
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Сейчас речь идет о согласовании нового места и времени поединка.
Бой Усика и Гассиева перенесли / Reuters
Финальный поединок WBSS за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым перенесен на лето.
Об этом сообщил в Twtter промоутер Калле Зауэрланд.
Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Теперь же будет подобрана и новая дата и место проведения поединка.
Усик и Гассиев являются непобежденными боксерами тяжелого веса. Они являются чемпионами мира по всем основным версиям. Бой между ними определит абсолютного чемпиона мира.
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