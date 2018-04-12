Бой Усик - Гассиев может пройти в России

00:15, 12 апреля 2018
Бокс
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"Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправиться в Саудовскую Аравию. Проведение такого боя в России обойдется примерно в 20-25 миллионов долларов – это вся организация и гонорары спортсменов", – цитирует Кремлева ТАСС.

Напомним, что поединок Усик - Гассиев изначально запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

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Теги: #бой Усик - Гассиев