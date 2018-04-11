Бой Мейвезер-Макгрегор состоится по обычным правилам ММА - глава UFC

Дана Уайт резко отреагировал на сообщения об изменениях правил для одного конкретного боя.

Руководитель UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт резко отреагировал на информацию о том, что правила смешанного стиля (MMA) для боя-реванша между америкакнсим боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом Конором Макгрегором могут быть изменены.

«Ничего из этого даже отдаленно не напоминает правду. Самая тупая херня, которую я когда-либо читал», — отметил глава UFC в Twitter.

Информацию об особых условиях поединка предал огласке 10 апреля спортивный журналист Омар Аль Раиси. Он наисал о вероятных изменениях в своем Twitter, подчеркнув, что они находятся в стадии обсуждения. В частности, модифицированные правила якобы исключают удары ногами, локтями, коленями, а также переводы в партер.

Читайте такжеБой-реванш между МакГрегором и Мейвезером может пройти по адаптированным правиламВ начале февраля сообщалось, что американский боксер согласен на ответный поединок против Макгрегора. Первый бой проводился по правилам бокса и закончился победой американца.

За свою боксерскую карьеру Мэйуэзер не проиграл ни разу в 50 боях, при этом 27 раз отправлял своих соперников в нокаут. В активе Макгрегора 21 победа (из них 18 нокаутом) и два поражения в поединках по правилам MMA.