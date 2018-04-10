Бой-реванш между МакГрегором и Мейвезером может пройти по адаптированным правилам

С большой долей вероятности реванш может состояться.

Бой-реванш между одним из лучших боксеров последнего десятилетия Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Конором МакГрегором может состояться, при этом проходить будет по адаптированным правилам смешанных единоборств.

Об этом сообщает сайт "Трибуна" со ссылкой на Твиттер промоутера и шеф-редактора The Sports Journal Омара Аль Раиси.

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"Флойд и Конор подерутся в октагоне. В четырехунцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены", - написал Омар Аль Раиси.

Слухи о том, что реванш Конора МакГрегора и Флойда Мейвезера пройдет по правилам ММА, начались сразу после их боя по правилам бокса в августе 2017-го. В боксерском поединке Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Интересно, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру, но не исключает возможности участия в ММА. За дебютный бой в октагоне Флойд может получить 300 миллионов долларов.