В США произошло покушение на боксера Мейвезера, пострадал охранник

10:58, 10 апреля 2018
Бокс
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Флойд Мэйуэзер / Talagraf-EPA

Об этом сообщает AJC.

Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.

По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.

«После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.

26 августа 2017 года Мейвезер одержал досрочную победу над звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором, который дебютировал в боксе. Это был последний бой Флойда в карьере.

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