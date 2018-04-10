В США произошло покушение на боксера Мейвезера, пострадал охранник
10:58, 10 апреля 2018Бокс
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В итоге нападения ранен телохранитель боксера, сам Мейвезер не пострадал.
Флойд Мейвезер / Talagraf-EPA
В Атланте вчера произошло покушение на бывшего лучшего боксера планеты Флойда Мейвезера-младшего: ранение в ногу получил его охранник.
Об этом сообщает AJC.
Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.
По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.
«После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.
26 августа 2017 года Мейвезер одержал досрочную победу над звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором, который дебютировал в боксе. Это был последний бой Флойда в карьере.
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