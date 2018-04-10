В США произошло покушение на боксера Мейвезера, пострадал охранник

В итоге нападения ранен телохранитель боксера, сам Мейвезер не пострадал.

В Атланте вчера произошло покушение на бывшего лучшего боксера планеты Флойда Мейвезера-младшего: ранение в ногу получил его охранник.

Об этом сообщает AJC.

Охранника госпитализировали, боксер не пострадал.

По данным издания, кортеж боксера из трех машин следовал в отель InterContinental Buckhead. К нему подъехал автомобиль, из окна которого неизвестный выстрелил в один из автомобилей кортежа.

«После выстрела кортеж боксера скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.

26 августа 2017 года Мейвезер одержал досрочную победу над звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором, который дебютировал в боксе. Это был последний бой Флойда в карьере.