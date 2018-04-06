Поветкин стал обязательным претендентом на бой с Джошуа

Боксеры должны встретиться в ринге в течение ближайших пяти месяцев.

Российский боксер Александр Поветкин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO британцем британцем Энтони Джошуа.

Спортсмены должны встретится в ринге в течение ближайших пяти месяцев, сообщил промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

"Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA!!! Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры!", - написал Рябинсикй на персональной страничке в Twtter.

Непобежденный боксер Джошуа является чемпионом мира по всем основным версиям, кроме WBC. Здесь поясом чемпиона мира владеет американец Деонтей Уайлдер.

Поветкин за свою кареру проиграл лишь один бой, уступив по очкам решением судей по итогам 12-раундового поединка украинцу Владимиру Кличко. Их очный бой состоялся в октябре 2013 года в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.