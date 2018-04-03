Ломаченко предложил пари своему сопернику Линаресу на 200 тысяч долларов

Украинец готов поставить все деньги на свою победу в поединке 12 мая.

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе WBO украинец Василий Ломаченко предложил пари своему сопернику венесуэльцу Хорхе Линаресу.

После того, как Линарес заявил, что люди могут поставить свой дом на его победу, украинец удивился и предложил венесуэльцу пари на 200 тысяч долларов.

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"Линарес предложил болельщикам заложить свои дома и поставить на его победу? Серьезно?! Многие люди могут остаться бездомными после этого. Если он такой уверенный, то я предлагаю пари – пусть поставит сам на себя 100 тысяч долларов, а я поставлю на себя. Кто победит, тот заберет 200 тысяч", - заявил Василий Ломаченко.

Он отметил, что может поставить и большую сумму, но не хочет "разорить Линареса".

"Я готов и на все деньги сыграть, но сомневаюсь, что он на это пойдет", – сказал Ломаченко в интервью YouTube каналу ESNEWS.

Как сообщал УНИАН, поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.