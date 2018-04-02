Украинец Далакян проведет первую защиту пояса чемпиона мира WBA в Киеве

Непобедимый украинский боксер Артем Далакян будет защищать свой пояс чемпиона мира 17 июня в Киеве.

Промоутерская компания Union Boxing Promotion подтвердила информацию о том, что украинский боксер Артем Далакян проведет свою первую защиту чемпионского титула по версии WBA в Киеве.

Поединок, в котором соперником нашего спортсмена станет Сиричаи Тайена, состоится 17 июня 2018 года.

Помимо чемпионского боя в рамках грандиозного вечера бокса от Union Boxing Promotion также пройдут рейтинговые поединки, информация о которых будет объявлена позже.

Напомним, украинец Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, победив в феврале 2018 года в США опытного американца Брайана Вилорию.