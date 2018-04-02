Украинец Далакян проведет первую защиту пояса чемпиона мира WBA в Киеве
17:47, 02 апреля 2018Бокс
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Непобедимый украинский боксер Артем Далакян будет защищать свой пояс чемпиона мира 17 июня в Киеве.
Артем Далакян проведет защиту титула WBA в Киеве / 24tv.ua
Промоутерская компания Union Boxing Promotion подтвердила информацию о том, что украинский боксер Артем Далакян проведет свою первую защиту чемпионского титула по версии WBA в Киеве.
Поединок, в котором соперником нашего спортсмена станет Сиричаи Тайена, состоится 17 июня 2018 года.
Помимо чемпионского боя в рамках грандиозного вечера бокса от Union Boxing Promotion также пройдут рейтинговые поединки, информация о которых будет объявлена позже.
Напомним, украинец Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, победив в феврале 2018 года в США опытного американца Брайана Вилорию.
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