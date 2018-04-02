Сборная Украины по боксу завоевала 8 медалей на молодежном чемпионате Европы
14:11, 02 апреля 2018Бокс
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Чемпионами Европы среди 22-летних стали украинцы Алексей Токарчук и Степан Геркул.
Сборная Украины по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Европы / Ukrainian Boxing Federation
Боксеры сборной Украины продемонстрировали убедительный результат на чемпионате Европы среди спортсменов до 22 лет, который прошел в Румынии.
По результатам проведенных напряженных и бескомпромиссных поединков в активе сборной Украины 8 наград, среди которых - два золота, два серебра и четыре бронзы.
Чемпионами Европы стали украинцы Алексей Токарчук (до 75 кг) и Степан Геркул (81 кг).
Серебро завоевали Юлия Демьяненко (48 кг) и Сергей Горсков (91 кг).
Бронза в активе Евгения Овсянникова (49 кг), Максима Пилипца (69), Дианы Старковой (64 кг) и Наталии Мелешко (69 кг).
Мужская сборная Украины, завоевавшая пять наград, в итоговом зачете заняла второе место, уступив лишь россиянам.
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