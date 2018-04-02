Сборная Украины по боксу завоевала 8 медалей на молодежном чемпионате Европы

14:11, 02 апреля 2018
Бокс
280
Сборная Украины по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Европы / Ukrainian Boxing Federation

По результатам проведенных напряженных и бескомпромиссных поединков в активе сборной Украины 8 наград, среди которых - два золота, два серебра и четыре бронзы.

Чемпионами Европы стали украинцы Алексей Токарчук (до 75 кг) и Степан Геркул (81 кг).

Серебро завоевали Юлия Демьяненко (48 кг) и Сергей Горсков (91 кг).

Бронза в активе Евгения Овсянникова (49 кг), Максима Пилипца (69), Дианы Старковой (64 кг) и Наталии Мелешко (69 кг).

Мужская сборная Украины, завоевавшая пять наград, в итоговом зачете заняла второе место, уступив лишь россиянам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #украинский бокс#сборная Украины по боксу