Джошуа и Поветкин выиграли титульные бои в супертяжелом весе в Кардиффе

01:46, 01 апреля 2018
Бокс
1765
Джошуа выиграл у Паркера по очкам единогласным решением судей / Reuters

В Кардиффе (Уэльс) на стадионе "Миллениум" завршился вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялись два титульных боя в супертяжелом весе.

Победителями стали британец Энтони Джошуа и Александр Поветкин из России.

В главном бою вечера сошлись два непобежденных чемпиона мира, которые оспаривали титулы чемпиона по версиям IBO, IBF, WBA, WBO (всем, кроме WBC) - британец Энтони Джошуа и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

После равного начала боя Джошуа завладел преиуществом и вел поединок в 4-6 раундах. Однако, в 7-м раунде Паркер выровнял ситуацию на ринге. В даьнейшем бой проходил с переменным успехом, но, в итоге, ни один из соперников не побывал даже в нокдауне. Не говоря уже о нокауте.

Победу по очкам единогласным решением судей - 119:109, 118:110 и 118:110 - одержал Энтони Джоуа. 

Таким образом, теперь кроме Джошуа чемпионом мира является только также непобежденный американец Деонтей Уайлдер, который владеет поясом по версии WBC.  

Перед этим состоялся бой россиянина Александра Поветкина и британца Дэвида Прайса, где на кону стояли два чемпионских пояса – WBA Inter-Continental и WBO International. 

В третьем раунде соперники обменялись нокдаунами. Россиянин нанес удар сопернику в конце первой минуты, в то время как Прайс - на последней секунде раунда. А судьба боя была решена в 5-м раунде, когда Поветкин нанес сокрушительный удар сопернику, после которого тот даже не смог самостоятельно подняться на ноги.

Таким образом, Поветкин получил право сразится с Джошуа в бою за титулы чемпиона. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Джошуа объединительный бой#Джошуа Паркер бокс титульный бой