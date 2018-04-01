Джошуа и Поветкин выиграли титульные бои в супертяжелом весе в Кардиффе

Британец стал чемпионом мира по четырем версиям одновременно.

В Кардиффе (Уэльс) на стадионе "Миллениум" завршился вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялись два титульных боя в супертяжелом весе.

Победителями стали британец Энтони Джошуа и Александр Поветкин из России.

В главном бою вечера сошлись два непобежденных чемпиона мира, которые оспаривали титулы чемпиона по версиям IBO, IBF, WBA, WBO (всем, кроме WBC) - британец Энтони Джошуа и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

После равного начала боя Джошуа завладел преиуществом и вел поединок в 4-6 раундах. Однако, в 7-м раунде Паркер выровнял ситуацию на ринге. В даьнейшем бой проходил с переменным успехом, но, в итоге, ни один из соперников не побывал даже в нокдауне. Не говоря уже о нокауте.

Победу по очкам единогласным решением судей - 119:109, 118:110 и 118:110 - одержал Энтони Джоуа.

Таким образом, теперь кроме Джошуа чемпионом мира является только также непобежденный американец Деонтей Уайлдер, который владеет поясом по версии WBC.

Перед этим состоялся бой россиянина Александра Поветкина и британца Дэвида Прайса, где на кону стояли два чемпионских пояса – WBA Inter-Continental и WBO International.

В третьем раунде соперники обменялись нокдаунами. Россиянин нанес удар сопернику в конце первой минуты, в то время как Прайс - на последней секунде раунда. А судьба боя была решена в 5-м раунде, когда Поветкин нанес сокрушительный удар сопернику, после которого тот даже не смог самостоятельно подняться на ноги.

Таким образом, Поветкин получил право сразится с Джошуа в бою за титулы чемпиона.