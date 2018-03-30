Ломаченко: самое сложное в бою с Линаресом — первые 3-4 раунда

Украинского боксера не пугают трудности в предстоящем поединке.

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Линаресом и планах по зачистке дивизиона.

Также он прокомментировал возможный срыв реванша между Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и объединительный поединок в супертяжёлом дивизионе между Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и Джозефом Паркером (24-0, 18 КО), сообщает UA-football со ссылкой на интервью боксера RingTV.

«Самое сложное в бою с Линаресом — первые 3-4 раунда. Сперва мне предстоит прочувствовать, просканировать Линареса. Это — новая весовая категория, здесь другие упражнения, нагрузки и другая подготовка. Мне нравится. Мне всегда нравится, когда тяжело. Пока что бой с Майки Гарсия неактуален. Он поднялся в весе, а я планирую после Линареса встретиться с остальными чемпионами дивизиона», — сообщил украинец.

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«Не хочу комментировать положительную допинг-пробу Альвареса, но очень жаль, если реванш не состоится, — цитирует Ломаченко vRinge. — Мне, как болельщику бокса, очень хотелось всё-таки получить окончательный ответ на вопрос, кто из этих двух сильнее. Джошуа против Паркера? Признаться, я не имею ни малейшего понятия, кто такой Паркер. Никогда не видел его поединков».

12 мая на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) дебютирует в лёгком весе (до 61,2 кг) и попытается отобрать титул по версии WBA у венесуэльского чемпиона Хорхе Линареса (44-3, 27 КО)