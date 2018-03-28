Усик может встретиться со вторым россиянином подряд в случае победы в боксерской Лиге чемпионов

Денис Лебедев является официальным претендентом на титул WBA.

"Чемпион в отпуске" по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев готов бороться за все титулы, которые выиграет победитель Всемирной боксерской суперсерии WBSS. В финале WBSS - бою за титул абсолютного чемпиона мира - сойдутся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.

Об этом рассказал один из руководителей промоутерской компании Мир бокса Вадим Корнилов, сообщает Советский спорт.

Читайте такжеУсик начнет подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в Испании"На сегодняшний день Денис сохранил титул. Он был отправлен "в отпуск". Хочу прояснить этот момент. По регламенту регулярный чемпион мира по версии WBA должен драться с суперчемпионом. Только суперчемпион может объединять титулы. И поскольку Денис владел этим титулом, но не участвовал в турнире, его попросили принять статус "чемпиона в отпуске" до момента окончания Суперсерии. Турнир закончится, Денис "возвращается из отпуска" и готов встретиться с победителем Суперсерии за все титулы.

WBA специально к этому турниру создала новый титул. Это опять же их инициатива. Для того, чтобы "подтвердить" титул, победитель Суперсерии должен встретиться с Лебедевым. Конечно, победитель Суперсерии может отказаться от боя, но тогда титул WBA он потеряет", - сказал Корнилов в интервью Советскому спорту.

Как собщал УНИАН бой Усик - Гассиев состоится 11 мая.