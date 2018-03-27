Представлен промо-ролик к поединку Ломаченко - Линарес (видео)

14:56, 27 марта 2018
Бокс
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Василий Ломаченко подтвердил проведение боя с Линаресом / facebook.com/VasylLomachenko

Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке. При этом на кону будут стоять пояс WBA и пояс по версии журнала The Ring.

Отметим, что Ломаченко назвал бой с Линаресом самым сложным в карьере. 

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Теги: #бой Ломаченко - Линарес