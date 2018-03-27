Представлен промо-ролик к поединку Ломаченко - Линарес (видео)

Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions представила промо-ролик к поединку за титул чемпиона мира по боксу между действующим обладателем пояса WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом.

Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке. При этом на кону будут стоять пояс WBA и пояс по версии журнала The Ring.

Отметим, что Ломаченко назвал бой с Линаресом самым сложным в карьере.