Представлен промо-ролик к поединку Ломаченко - Линарес (видео)
14:56, 27 марта 2018Бокс
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Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке.
Василий Ломаченко подтвердил проведение боя с Линаресом / facebook.com/VasylLomachenko
Промоутерская компания Golden Boy Promotions представила промо-ролик к поединку за титул чемпиона мира по боксу между действующим обладателем пояса WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом.
Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке. При этом на кону будут стоять пояс WBA и пояс по версии журнала The Ring.
Отметим, что Ломаченко назвал бой с Линаресом самым сложным в карьере.
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