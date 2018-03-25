От лучшего к лучшему: Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

До этого с португальцем обменялась футболками украинская шахматистка Анна Музычук.

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю «Золотого мяча», форварду «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом в своем Instagram сообщил менеджер украинца Эгис Климас:

«Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко».

Напомним, до этого с Роналду обменялась футболками украинская шахматистка Анна Музычук.