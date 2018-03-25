От лучшего к лучшему: Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

18:57, 25 марта 2018
Бокс
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Василий Ломаченко подарил свои перчатки Криштиану Роналду / isport.ua

Об этом в своем Instagram сообщил менеджер украинца Эгис Климас:

«Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко».

Напомним, до этого с Роналду обменялась футболками украинская шахматистка Анна Музычук.

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Теги: #Криштиану Роналду#Василий Ломаченко