От лучшего к лучшему: Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки
18:57, 25 марта 2018Бокс
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До этого с португальцем обменялась футболками украинская шахматистка Анна Музычук.
Василий Ломаченко подарил свои перчатки Криштиану Роналду / isport.ua
Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю «Золотого мяча», форварду «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Об этом в своем Instagram сообщил менеджер украинца Эгис Климас:
«Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко».
Напомним, до этого с Роналду обменялась футболками украинская шахматистка Анна Музычук.
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