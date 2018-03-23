Ломаченко и Линарес пройдут расширенный тест на допинг перед боем
15:48, 23 марта 2018Бокс
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Боксеры станут участниками программы VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).
Ломаченко согласился на углубленный тест перед боем / klitschko-brothers.com
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес и один из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, обладатель титула WBO в первом легком весе Василий Ломаченко перед своим очным боем пройдут расширенное допинг-тестирование.
Как сообщает Братство Кличко со ссылкой на ESPN вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что боксеры станут участниками программы VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).
Титульный бой Ломаченко - Линарес пройдет в Нью-Йорке (США) в ночь на 12 мая.
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