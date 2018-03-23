Ломаченко и Линарес пройдут расширенный тест на допинг перед боем

15:48, 23 марта 2018
Бокс
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Ломаченко согласился на углубленный тест перед боем / klitschko-brothers.com

Как сообщает Братство Кличко со ссылкой на ESPN вице-президент Top Rank Карл Моретти сообщил, что боксеры станут участниками программы VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).

Титульный бой Ломаченко - Линарес пройдет в Нью-Йорке (США) в ночь на 12 мая.

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