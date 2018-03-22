Украинский супертяжеловес Сиренко сразится за молодежный титул WBC
16:32, 22 марта 2018Бокс
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Украинец проведет титульный поединок в июне.
Али Башир и Владислав Сиренко готовятся к покорению новой вершины / isport.ua
23-летний украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) проведет свой следующий бой в июне, и на кону в нем будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи.
Об этом в комментарии Boxingnews.com.ua сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир.
Башир также отметил, что и он, и Владислав хотят боев с гораздо более сильными соперниками, чем те, которые есть в его послужном списке на сегодняшний день, но договориться о боях с такими оппонентами очень сложно.
В своем предыдущем бою, который состоялся 16 марта, Владислав Сиренко нокаутировал в первом раунде венгерского боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).
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