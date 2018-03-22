Украинский супертяжеловес Сиренко сразится за молодежный титул WBC

16:32, 22 марта 2018
Бокс
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Али Башир и Владислав Сиренко готовятся к покорению новой вершины / isport.ua

Об этом в комментарии Boxingnews.com.ua сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир.

Башир также отметил, что и он, и Владислав хотят боев с гораздо более сильными соперниками, чем те, которые есть в его послужном списке на сегодняшний день, но договориться о боях с такими оппонентами очень сложно.

В своем предыдущем бою, который состоялся 16 марта, Владислав Сиренко  нокаутировал в первом раунде венгерского боксера Ласло Тота (21-18, 15 КО).

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