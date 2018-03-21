Латвиец Бриедис будет запасным боксером в финальном бою Усик - Гассиев

15:31, 21 марта 2018
Бокс
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Бриедис стал пятым спарринг-партнером Кличко, завоевавшим титул чемпиона мира / delphi.lv

Латвиец Бриедис может заменить одного из боксеров перед боем, в случае непредвиденных обстоятельств.

Об этом сообщает страница WBSS в Instagram.

Напомним, Усик победил Бриедиса по очкам в полуфинальном поединке WBSS. В карьере Бриедиса это стало единственным поражением. До этого в 23 боях он ни разу не потерпел неудачи. 

Финальный бой Усик - Гассиев состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Соперники сразятся, помимо трофея Мохаммеда Али, еще за пять поясов.

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Теги: #Усик - Гассиев#Майрис Бриедис