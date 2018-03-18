Украинец Гвоздик победил француза Амара и стал временным чемпионом мира по боксу WBC (видео)

Бой продлился все 12 раундов, украинец одержал победу единогласным решением судей.

Украинский боксер Александр Гвоздик в Нью-Йорке одержал победу над французом Мехди Амаром и завоевал титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Об этом сообщает boxingscene.com.

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Бой прошел все отведенные 12 раундов, по итогу которых судьи отдали победу украинцу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

Следующий поединок Гвоздик должен провести за полноценный пояс WBC. Соперник определится 19 мая в бою действующего чемпиона Адониса Стивенсона и претендента Баду Джека.

Запись боя: