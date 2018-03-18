Украинец Гвоздик победил француза Амара и стал временным чемпионом мира по боксу WBC (видео)

10:43, 18 марта 2018
Бокс
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Александр Гвоздик / boxingscene.com

Об этом сообщает boxingscene.com.

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Бой прошел все отведенные 12 раундов, по итогу которых судьи отдали победу украинцу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111. 

Следующий поединок Гвоздик должен провести за полноценный пояс WBC. Соперник определится 19 мая в бою действующего чемпиона Адониса Стивенсона и претендента Баду Джека.

Запись боя:

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Теги: #Александр Гвоздик