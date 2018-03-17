Александр Гвоздик vs Мехди Амар: что нужно знать перед боем (видео)

10:00, 17 марта 2018
Бокс
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Поединок станет 1999-м титульным в истории WBC.

Александра Гвоздика и Мехди Амара объединяет поединок с Наджибом Мохаммеди - украинец нокаутировал экс-претендента во втором раунде, а француз получил от соотечественника досрочного поражения.

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По мнению букмекеров, наш спортсмен является безоговорочным фаворитом в этом поединке.

Также украинский боксер прокомментировал свой будущий бой.

"Победа в этом поединке - это как палка с двумя концами. С одной стороны, это титул. С другой стороны, я понимаю, что за титулы бьются с более сильной оппозицией, чем Амар. Если бы пришлось драться с Елейдером Альваресом, то в случае победы я бы смог считать себя чемпионом мира, но не после боя с Амаром. Это нечестно. Это не значит, что я его не уважаю, но я реалистично смотрю на вещи. Поэтому не ждите после победы увидеть от меня какие-то танцы", - отметил боксер.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик