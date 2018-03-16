Украинец Гвоздик: у меня появилась возможность познакомить еще больше болельщиков со своим боксом

Наш спортсмен поделился своими эмоциями накануне боя за титул WBC.

В ночь на 18 марта в Нью-Йорке (США) пройдет вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).

В рамках шоу украинский полутяж (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) и француз Мехди Амар (34-5-2, 16 КО) разыграют вакантный титул "временного" чемпиона мира по версии WBC, сообщает Isport.

В преддверии поединка украинец поделился ожиданиями от боя.

Читайте такжеУкраинский боксер Гвоздик может провести бой за титул WBC в 2018 году"Думаю, это был лучший тренировочный лагерь в моей карьере. Поэтому ожидаю, что получится хорошее выступление. Рад драться на телеканале ESPN. Спасибо им за то, что у меня появилась возможность познакомить еще больше болельщиков со своим боксом, своими навыками", – сказал Гвоздик на пресс-конференции.

Бой Гвоздик – Амар пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.