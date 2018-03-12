Ломаченко подтвердил проведение чемпионского боя с Линаресом 12 мая

17:32, 12 марта 2018
Бокс
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Василий Ломаченко подтвердил проведение боя с Линаресом / facebook.com/VasylLomachenko

Ранее Ломаченко уже начал подготовку к бою в США.

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Свой предыдущий бой Ломаченко провел 9 декабря 2017 года в Нью-Йорке. Тогда он досрочно победил кубинца Гильермо Ригондо и защитил свой титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.

Отметим, что промоутеры Ломаченко и Линареса, Top Rank и Golden Boy соответственно, пока что не подтвердили подписание контракта на бой.

Ранее сообщалось, что поединок Ломаченко - Линарес может состояться в Нью-Йорке

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Теги: #бокс Ломаченко Линарес