Ломаченко подтвердил проведение чемпионского боя с Линаресом 12 мая

Ранее Ломаченко уже начал подготовку к бою в США.

Украинский боксер, чемпион мира во втором полулегком весе WBO Василий Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом. Бой состоится 12 мая. Эту информацию подтвердил Ломаченко на своей официальной странице в Facebook.

Ранее Ломаченко уже начал подготовку к бою в США.

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Свой предыдущий бой Ломаченко провел 9 декабря 2017 года в Нью-Йорке. Тогда он досрочно победил кубинца Гильермо Ригондо и защитил свой титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.

Отметим, что промоутеры Ломаченко и Линареса, Top Rank и Golden Boy соответственно, пока что не подтвердили подписание контракта на бой.

Ранее сообщалось, что поединок Ломаченко - Линарес может состояться в Нью-Йорке.