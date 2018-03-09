"Обнулился": Усик удивил новой прической (фото)
13:58, 09 марта 2018Бокс
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Некоторые подписчики боксера спрашивают, не забрали ли его в армию.
Фанатам пришлась по вкусу новая прическа чемпиона / фото instagram.com/usykaa
Чемпион мира по версии WBO и WBC Александр Усик постригся под ноль. Свой новый образ он показал в сети.
"Обнулился", – коротко подписал фото с новой прической Усик на своей странице в Instagram.
Читайте такжеУсик: Проводить бой с Гассиевым в России было бы несправедливоНовая стрижка собрала более 20 тысяч лайков на странице спортсмена в соцсети. "Опасный, но добрый", "Прям как Брюс Уиллис", "Чисто борцовская стрижка" - пишут подписчики.
Как сообщал УНИАН, чемпион мира по версии WBO и WBC Александр Усик завершил отдых между боями Всемирной боксерской суперсерии и уже готов к первому подготовительному этапу на пути к финалу.
Свою подготовку к бою с россиянином Муратом Гассиевым украинец начнет в Испании. Вместе со своим тренером Сергеем Ватаманюком боксер находится в Барселоне.
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