Экс-чемпион мира Пакьяо анонсировал свое возвращение в бокс в июне

Филиппинец сообщил, что проведет бой в Малайзии.

Легендарный экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объявил о возвращении на ринг.

В интервью ABS-CBN филиппинец сообщил, что проведет бой в Малайзии. Соперник пока неизвестен.

«Мы точно будем драться в Малайзии. Бой пройдет в мае или в июне. Скорее всего, это будет третья неделя июня, чтобы подготовка к бою не помешала моей работе в правительстве Филиппин».

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В 2016 году Мэнни Пакьяо официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в сенат (верхняя палата парламента) Филиппин.

Свой последний бой Пакьяо провел 2 июля 2017 года против австралийца Джеффа Хорна, который проиграл единогласным решением судей. В январе 2018-го появились разговоры о возможном поединке Пакьяо и украинца Василия Ломаченко.