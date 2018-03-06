Мексиканский боксер Альварес съел зараженное мясо и попался на допинге

В организме спортсмена нашли кленбутерол.

Допинг-проб мексиканского боксера Сауля Альвареса дала положительный результат на вещество кленбутерол.

Проба была взята накануне поединка с Геннадием Головкиным из Казахстана, сообщает портал Boxingscene.

В свою очередь, промоутерская компания Golden Boy Promotions выпустила специальное заявление, в котором говорится, что вещество попало в организм спортсмена вместе с зараженным мясом.

Читайте такжеСупербой чемпиона мира казахстанца Головкина и мексиканца Альвареса завершился вничьюЭту возможную гипотезу подтвердил и руководитель антидопингового центра Дэниэль Эйчнер, который проводил допинг-тест.

В свою очередь, сам Альварес отметил: «Я уважаю спорт, поэтому случившееся меня очень беспокоит, раньше со мной ничего подобного не происходило. Я готов пройти любые процедуры, чтобы разъяснить эту ситуацию. Я верю, что в конечном итоге истина будет на моей стороне».

Бой Альвареса и Головкина состоялся в сентябре и завершился вничью. Бой-реванш намечен на 5 мая.