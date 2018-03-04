Украинский боксер Кучер уступил по очкам Лерене и не смог завоевать титул чемпиона IBO

12:24, 04 марта 2018
Бокс
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Лерена защитил титул чемпиона мира / isport.ua/boxing

Первый раунд прошел в позиционной борьбе – чемпион-левша работал вторым номером, украинец неспешно прессинговал. За 30 секунд до окончания 2-го раунда Лерена потряс Кучера левым свингом, но развить успех не сумел, сообщает Isport

До экватора боя практически в каждом раунде минимальное преимущество было за хозяином ринга – украинец работал слишком прогнозировано – неспешно прессинговал, перекрывшись блоком, работая через джеб.

Читайте такжеУайлдер победил Ортиса нокаутом и защитил титул WBC в ярком боюЛерена превосходил Кучера в маневренности и в скорости рук. Украинец до конца боя так и не сумел приспособиться к контр-атакующей манере африканца.

В 6-м раунде Лерена замедлился, и Кучер заработал активнее. Конец раунда прошел в ярком размене, но снова в пользу боксера из Африки.

К чести украинца, он до финального гонга пытался переломить ход неудачно складывающегося боя, даже поработал в правосторонней стойке. Правда, без особых дивидендов.

Судейский вердикт оказался следующим: 119:109, 119:109 и 117:111 – все в пользу Лерены.

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Теги: #бокс#Дмитрий Кучер бокс