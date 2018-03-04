Уайлдер победил Ортиса нокаутом и защитил титул WBC в ярком бою

Американец Деонтей Уайлдер защитил свой титул чемпиона, будучи в шаге от поражения.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке состоялся титульный бой, в котором чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отстоял свой титул в противостоянии с кубинцем Луисом Ортисом.

В стартовых раундах боксеры действовали очень спокойно - минимальное преимущество было у кубинца, а Уайлдер выжидал ошибок соперника, пытаясь затянуть бой с возрастным Ортисом в поздние раунды, сообщает Isport.

В пятом раунде Уайлдер неожиданно взорвался контратакой и отправил Ортиса на настил ринга коронным правым прямым, правда, случилось это за 10 секунд до конца раунда, поэтому от неприятностей кубинца спас гонг.

Читайте такжеНепобедимые боксеры Уайлдер и Ортис проведут бой в Нью-ЙоркеСпустя два раунда, в седьмом, уже Ортис был близок к победе, зажав Уайлдера у канатов и почти минуту избивая чемпиона разнообразными ударами.

Увы для Ортиса, он много сил потратил в седьмом раунде, поэтому в восьмом ему не хватило сил добить потрясенного соперника и молодой организм Уайлдера успел восстановиться.

Восстановиться для того, чтобы в десятом раунде завершить бой в свою пользу. Уайлдер снова потряс кубинца, но в этот раз сделал это в начале раунда, поэтому у него хватило времени, чтобы дважды отправить в нокдаун Ортиса и после второго падения рефери остановил бой.