Усик начнет подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в Испании

Спортсмен проведет начальный этап подготовки в зале кикбоксера Артура Кишенко Kyshenko Gym.

Чемпион мира по версии WBO и WBC Александр Усик завершил отдых между боями Всемирной боксерской суперсерии и уже готов к первому подготовительному этапу на пути к финалу, сообщает Isport.

Свою подготовку к бою с россиянином Муратом Гассиевым украинец начнет в Испании. Вместе со своим тренером Сергеем Ватаманюком боксер находится в Барселоне.

Читайте такжеУсик: Проводить бой с Гассиевым в России было бы несправедливоВ совместном аккаунте Усика и Ломаченко в Instagram появилось фото, на котором вместе с боксером и его тренером находится украинский кикбоксер Артур Кишенко, основавший в Барселоне зал для занятий спортом Kyshenko Gym, где, очевидно, и будет проходить подготовка Усика.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Усик встретится с россиянином Муратом Гассиевым, состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).