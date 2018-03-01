Усик начнет подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира в Испании

17:10, 01 марта 2018
Бокс
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Усик под руководством Ватаманюка будет тренироваться в зале Кишенко / instagram.com/lomus.ua

Свою подготовку к бою с россиянином Муратом Гассиевым  украинец начнет в Испании. Вместе со своим тренером Сергеем Ватаманюком боксер находится в Барселоне.

Читайте такжеУсик: Проводить бой с Гассиевым в России было бы несправедливоВ совместном аккаунте Усика и Ломаченко в Instagram появилось фото, на котором вместе с боксером и его тренером находится украинский кикбоксер Артур Кишенко, основавший в Барселоне зал для занятий спортом Kyshenko Gym, где, очевидно, и будет проходить подготовка Усика.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Усик встретится с россиянином Муратом Гассиевым, состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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Теги: #тренер Александра Усика#WBSS Усик против Гассиева