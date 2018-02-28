Усик: Проводить бой с Гассиевым в России было бы несправедливо

Украинский боксер не верит в то, что россияне могут провести финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве или Санкт-Петербурге.

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик считает несправедливым проводить финал WBSS c Муратом Гассиевым в России. Вопреки разговорам о том, что россияне могут выкупить право проводить бой на своей территории, Усик твердо уверен, что это невозможно.

"Это было бы просто несправедливо - и все. При этом мне без разницы, где драться. Мне нужен бокс. Но они (россияне - ред.) не перекупят ничего", - сказал Усик в интервью Обозревателю.

В то же время боксер признался, что не смотрит на бой с политической точки зрения, но прекрасно осознает, что болельщики будут наблюдать за боем россиянина и украинца в полтическом разрезе.

"Болельщики пусть нагнетают. Для меня ситуация одна - финал Всемирной боксерской суперсерии. На кону стоят пять чемпионских поясов и Кубок Мохаммеда Али. Поэтому меня напрягать должно только одно - как мне подготовиться качественно, где это будет проходить, сколько и когда. Вот это у меня на повестке дня. А то, что кто-то хочет что-то раскачивать… Пускай качелю раскачает. Посадит своего кента и туда-сюда качает. В зал пускай сходят, банку качнут нормально. Или кушают грецкие орехи и читают литературу, чтобы мозги свои прокачать", - сказал украинец.