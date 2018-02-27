Боксеры сборной Украины завоевали три награды на престижном международном турнире в Болгарии

Украинцы завоевали два золота и серебро.

Три награды завоевали украинские боксеры на одном из самых престижных международных турниров высшей категории, который завершился в Болгарии – «Странджа-2018», сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации бокса Украины.

Два золота и одна серебряная медаль гарантировали нашей команде попадание в лидирующую тройку в общем командном медальном зачете.

Победителями и призерами нынешнего розыгрыша соревнований стали:

Весовая категория 52 кг: Дмитрий ЗАМОТАЕВ (Запорожье) - золото

Весовая категория 81 кг: Валерий ХАРЛАМОВ (Одесса) - золото

Весовая категория 64 кг: Иван ДАНЧА (Львов) - серебро

«Необычайно сильными составами выступили в этом году ведущие боксерские страны на международном турнире «Странджа» в Болгарии. Традиционно этот турнир собирает лучших и очень приятно, что этот год не стал исключением и в такой мощной конкуренции нам удалось завоевать два золота и одну серебряную медаль, - отметил тренер сборной Украины Валерий Даниленко. – Все наши боксеры показали себя достаточно хорошо. Считаю, что одной медали мы точно не досчитались. Речь идет о лидере нашей команды на этих соревнованиях в весовой категории 69 кг – Ярослава Самофалова. По моему мнению в четвертьфинальном поединке Ярослав был лучше своего оппонента. А в целом хочу еще раз хочу отметить, что на втором подряд турнире в начале этого года мы берем две золотые медали. Это означает только одно – мы идем по правильному пути и подтверждаем высокий класс украинской школы бокса».

Турнир в Болгарии стал для Национальной сборной Украины вторым международным стартом в 2018 году. После первых соревнований, которые проходили в Венгрии, в активе нашей команды две золотые медали, которые завоевали Тимур Беляк и Игорь Шевадзуцкий. Таким образом на двух стартовых этапах украинская сборная завоевывала четыре золотые и одну серебряную медаль.

Следующим международным стартом для нашей команды станет выступление на международном турнире в Финляндии, который пройдет с 9 по 11 марта.