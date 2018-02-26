Пашков завоевал пояс чемпиона Европы по ММА, Беселия - чемпиона Украины по боксу

В Киеве состоялся профессиональный вечер единоборств.

В Киеве состлялся профи-турнир единоборств и бокса MMA PRO Ukraine 15, где в главных боях вечера Мишико Беселия завоевал титул чемпиона Украины по боксу, а Максим Пашков - пояс чемпиона Европы по ММА, сообщает официальный сайт соревнований.

Бой Беселия-Мельник – явный претендент на бой года. Блестящая техника и опыт 25-летнего Беселии встретились с природным даром и бешеной энергией молодости 19-летнего Мельника по прозвищу “Хулиган”. Владислав, несмотря на возраст, успел провести 5 поединков на профессиональном боксерском ринге. Никто не скажет, что 18-ая победа Беселии далась ему легко. 10 раундов практически беспрерывного обмена ударами, Владислав, тяжело бьющий практически из любого положения и легко уклоняющийся от ударов в ответ, проявляющий удивительную для столь молодого спортсмена стойкость и дух прирожденного бойца – чемпионский пояс дался Мишико огромной ценой.

Звезда украинского ММА Максим Пашков вышел на свой чемпионский бой против очень опытного бойца, 34-летнего бразильца Густаво Вурлитцера не в лучшей форме – украинский спортсмен не уберегся от вируса и дрался с температурой 38. Он честно признался зрителям, что рассчитывал на победу в первом раунде, но бразильский мастер джиу-джитсу имел свое мнение насчет исхода боя. Продемонстрировав отличную ударную подготовку, Густаво все же был вынужден сдаться во втором раунде, будучи пойманным на удушающий прием. Именно так заканчивались ранее 10 из 12 победных боев Максима. Будем надеяться, что пояс чемпиона Европы по ММА среди профессионалов вдохновит украинца на новые победы.