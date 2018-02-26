Пашков завоевал пояс чемпиона Европы по ММА, Беселия - чемпиона Украины по боксу

13:18, 26 февраля 2018
Бокс
301 0
Пашков стал чемпионом Европы по ММА / mmapro.com.ua/

Бой Беселия-Мельник – явный претендент на бой года. Блестящая техника и опыт 25-летнего Беселии встретились с природным даром и бешеной энергией молодости 19-летнего Мельника по прозвищу “Хулиган”. Владислав, несмотря на возраст, успел провести 5 поединков на профессиональном боксерском ринге. Никто не скажет, что 18-ая победа Беселии далась ему легко. 10 раундов практически беспрерывного обмена ударами, Владислав, тяжело бьющий практически из любого положения и легко уклоняющийся от ударов в ответ, проявляющий удивительную для столь молодого спортсмена стойкость и дух прирожденного бойца – чемпионский пояс дался Мишико огромной ценой.

Звезда украинского ММА Максим Пашков вышел на свой чемпионский бой против очень опытного бойца, 34-летнего бразильца Густаво Вурлитцера не в лучшей форме – украинский спортсмен не уберегся от вируса и дрался с температурой 38. Он честно признался зрителям, что рассчитывал на победу в первом раунде, но бразильский мастер джиу-джитсу имел свое мнение насчет исхода боя. Продемонстрировав отличную ударную подготовку, Густаво все же был вынужден сдаться во втором раунде, будучи пойманным на удушающий прием. Именно так заканчивались ранее 10 из 12 победных боев Максима. Будем надеяться, что пояс чемпиона Европы по ММА среди профессионалов вдохновит украинца на новые победы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Беселия бокс пояс чемпиона Украины#бокс ММА турнир Киев