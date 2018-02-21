Бойцы международного турнира MMA PRO Ukraine 15 проведут взвешивание и дуэль взглядов

Турнир состоится в Киеве в ближайшую субботу, 24 февраля.

23 февраля в 16:00, за день до международного турнира MMA PRO UKRAINE 15, состоится церемония взвешивания его участников и традиционная дуэль взглядов, сообщается на официальном сайте турнира.

Топ-бойцы ММА и известные боксеры соберутся в новом бойцовском клубе SpartaBox (ул. Довженко, 3). Организаторы турнира – Профессиональная Лига ММА PRO Ukraine при участии К2 promotions.

Главная интрига турнира – вокруг двух боев. Украинец Максим Пашков сразится с бразильцем Густаво Вурлитцером за титул чемпиона Европы по ММА среди профессионалов. А не проигравшие ни одного боя в профессиональной карьере украинские боксеры Мишико Беселия и Владислав Мельник выяснят в поединке, кто из них станет обладателем пояса Чемпиона Украины по боксу.

Не менеее зрелищными обещают быть бои ММА: нашего нокаутера Александра Горшечника против бойца из Кыргызстана Илимбека Токтогулова, боя украинца Эльнура Велиева против Хайрема Родригеса из Нидерландов, боя Константина Линника и Максима Мельника, победитель которого станет претендентом на пояс Чемпиона Украины по ММА. Бой в дисциплине ММА проведет также украинец Игорь Оноприенко. Под вопросом выход на ринг Александра Плетенко в бою против израильтянина Алмога Шая, бойца Беллатор. Состоится ли бой – зависит от состояния здоровья Александра.

Поклонники бокса на турнире MMA PRO UKRAINE 15, помимо чемпионского боя ждут также выхода на ринг украинского тяжеловеса Станислава Кутина.

Профессиональная Лига смешанных единоборств MMA PRO UKRAINE основана в начале 2015 года. Под эгидой Лиги за это время проведено уже 29 турниров. Сформирована украинская профессиональная команда из 16 бойцов, участвующих в десятках международных турниров ММА.