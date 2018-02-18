Порошенко поздравил самого титулованного украинского боксера Ломаченко с 30-летием

Ломаченко признан лучшим боксером 2017 года во всех авторитетных опросах.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира среди профессионалов Василия Ломаченко с 30-летием.

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«Поздравляю нашего чемпиона Vasyl Lomachenko / Василий Ломаченко с днем рождения. Гордимся тобой, верим в твои дальнейшие победы в мировом боксе», - говорится в заметке главы государства на его странице в Facebook.

«С 30-летием, наш чемпион!», - написал Порошенко.

*** Самый титулованный украинский боксер родился 17 февраля 1988 в г. Белгород-Днестровский Одесской области.

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59,0 кг). Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 годах), двукратный чемпион мира (2009, 2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Признан лучшим боксером 2017 года во всех авторитетных опросах.