О лучшем боксере мира Ломаченко выпустили фильм в день его 30-летия (видео)

18:08, 17 февраля 2018
Бокс
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Василий Ломаченко стал №1 в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN / boxingnews.com.ua

"Боксер года",- так называется и новый документальный фильм, посвященный выдающемуся украинскому бойцу.

В центре повествования - бой Ломаченко - Ригондо. А, точнее, вся последняя неделя перед поединком, который для Ломаченко стал во многом определяющим.

Производство: BOXING.UA.

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