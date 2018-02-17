О лучшем боксере мира Ломаченко выпустили фильм в день его 30-летия (видео)
18:08, 17 февраля 2018
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Сегодня у двукратного Олимпийского чемпиона и чемпиона мира юбилей.
Василий Ломаченко стал №1 в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN / boxingnews.com.ua
Сегодня исполняется тридцать лет двукратному Олимпийскому чемпиону и Чемпиону мира среди профессионалов Василию Ломаченко, который был признан лучшим боксером 2017 года во всех самых авторитетных опросах, сообщает BOXING.UA.
"Боксер года",- так называется и новый документальный фильм, посвященный выдающемуся украинскому бойцу.
В центре повествования - бой Ломаченко - Ригондо. А, точнее, вся последняя неделя перед поединком, который для Ломаченко стал во многом определяющим.
Производство: BOXING.UA.
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