О лучшем боксере мира Ломаченко выпустили фильм в день его 30-летия (видео)

Сегодня у двукратного Олимпийского чемпиона и чемпиона мира юбилей.

Сегодня исполняется тридцать лет двукратному Олимпийскому чемпиону и Чемпиону мира среди профессионалов Василию Ломаченко, который был признан лучшим боксером 2017 года во всех самых авторитетных опросах, сообщает BOXING.UA.

"Боксер года",- так называется и новый документальный фильм, посвященный выдающемуся украинскому бойцу.

В центре повествования - бой Ломаченко - Ригондо. А, точнее, вся последняя неделя перед поединком, который для Ломаченко стал во многом определяющим.

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