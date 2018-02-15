"Финикс" украинца Лэня проиграл "Юте" в очередном матче НБА

Игра завершилась со счетом 97:107.

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 12 матчей, в дном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Юте Джазз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 97:107.

Украинец вышел на площадку в стартовом составе и провел в игре 37 минут 41 секунду. На счету нашего легионера 14 очков и 7 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 февраля.

Детройт – Атланта 104:98 (22:14, 23:19, 37:28, 22:37)

Детройт: Смит (22 + 9 передач), Буллок (15), Джонсон (14 + 5 передач), Драммонд (13 + 15 подборов), Гриффин (13 + 12 подборов + 9 передач + 6 потерь) – старт; Толливер (11), Эннис (11), Кеннард (5).Нельсон (0).

Атланта: Принс (14), Коллинз (11 + 10 подборов), Дилэйни (11 + 7 передач), Дорси (9 + 5 подборов + 6 передач), Дедмон (8 + 7 подборов) – старт; Уайт (15), Тэйлор (13 + 7 передач), Мускала (7 + 7 подборов), Бембри (6 + 6 подборов), Пламли (4).

Филадельфия – Майами 104:102 (20:29, 19:33, 34:19, 31:21)

Филадельфия: Шарич (19 + 8 подборов), Симмонс (18 + 12 подборов + 10 передач), Редик (14 + 7 подборов + 5 передач), Ковингтон (9 + 7 подборов), Джонсон (5) – старт; Белинелли (17), Холмс (11 + 9 подборов), Букер (9 + 9 подборов), Макконнелл (2).

Майами: Драгич (18), Уайтсайд (16 + 10 подборов), Тайлер Джонсон (12 + 6 передач), Ричардсон (6), Уинслоу (3) – старт; Джеймс Джонсон (22 + 5 передач), Эллингтон (8), Уэйд (8), Бэббит (6), Адебайо (3).

Орландо – Шарлотт 102:104 (26:20, 27:34, 25:31, 24:19)

Орландо: Хезонья (21 + 10 подборов), Огастин (16), Фурнье (13), Бийомбо (11 + 11 подборов), Симмонс (5 + 5 подборов) – старт; Спейтс (16 + 5 подборов), Мак (8 + 7 подборов), Аффлало (6), Айванду (4 + 7 подборов), Берч (2).

Шарлотт: Ховард (22 + 13 подборов), Уокер (20 + 5 подборов + 6 передач), Батюм (14 + 5 подборов + 7 передач), Уильямс (6 + 6 подборов), Кидд-Гилкрист (5) – старт; Лэмб (17 + 5 подборов), Зеллер (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (6), Грэм (6), Камински (2).

Бруклин – Индиана 103:108 (23:22, 31:32, 25:19, 24:35)

Бруклин: Крэбб (24 + 8 подборов), Кэрролл (21 + 10 подборов), Аллен (10 + 6 подборов), Эйси (8), Динуидди (7 + 6 подборов + 5 передач) – старт; Расселл (18 + 9 передач), Харрис (9), Каннингем (6 + 7 подборов), Мозгов (0).

Индиана: Оладипо (25), Джозеф (15 + 11 подборов), Богданович (14 + 5 подборов). Таддеус Янг (13 + 7 подборов), Тернер (11 + 14 подборов) – старт; Джефферсон (13), Сабонис (8 + 7 подборов), Стивенсон (7), Джо Янг (2).

Нью-Йорк – Вашингтон 113:118 (39:26, 33:25, 15:39, 26:28)

Нью-Йорк: Хардуэй-младший (37 + 5 подборов), Кантер (24 + 14 подборов + 5 передач), Бизли (16 + 11 подборов), Ли (8), Джек (5 + 5 передач) – старт; Мудиай (8), Томас (8), Ниликина (5), О'Куинн (2).

Вашингтон: Билл (36 + 5 подборов + 7 передач), Портер (22 + 6 подборов), Моррис (13 + 7 подборов), Саторански (9 + 11 передач), Гортат (6 + 8 подборов) – старт; Маинми (17 + 8 подборов), Микс (8), Скотт (5), Убре (2).

Хьюстон – Сакраменто 100:91 (20:25, 35:20, 17:18, 28:28)

Хьюстон: Харден (28 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Пол (19 + 7 передач), Капела (13 + 11 подборов), Мба а Муте (11), Такер (10 + 7 подборов) – старт; Джонсон (9), Андерсон (8 + 8 подборов), Грин (2), Блэк (0).

Сакраменто: Богданович (20 + 5 передач), Коули-Стайн (12 + 8 подборов + 5 передач), Джексон (12 + 5 подборов), Фокс (9), Сэмпсон (7 + 7 подборов) – старт; Темпл (13 + 7 подборов), Хилд (12), Картер (6), Куфос (0 + 8 подборов).

Мемфис – Оклахома-Сити 114:121 (33:34, 20:39, 31:19, 30:29)

Мемфис: Харрисон (28), Эванс (23 + 9 подборов + 7 передач), Брукс (14 + 5 подборов), Газоль (10 + 6 подборов + 9 передач), Грин (5 + 5 подборов) – старт; Мартин (17 + 8 подборов), Дэвис (8 + подборов), Парсонс (5), Чалмерс (4), Маклемор (0).

Оклахома-Сити: Джордж (28 + 6 подборов), Уэстбрук (23 + 13 подборов + 15 передач), Энтони (19), Адамс (11), Абринес (0) – старт; Фелтон (12), Паттерсон (12), Фергюсон (8), Грант (5), Джонсон (3), Хьюстис (0).

Бостон – Клипперс 119:129 (25:34, 32:27, 34:32, 28:36)

Бостон: Ирвинг (33 + 8 передач), Хорфорд (20), Браун (12 + 8 подборов), Тейтум (10), Бэйнс (8 + 5 подборов) – старт; Моррис (13 + 11 подборов), Розир (13 + 7 передач), Монро (8 + 5 подборов), Тайс (2 + 5 подборов).

Клипперс: Джордан (30 + 13 подборов), Харрис (21 + 8 подборов + 5 передач), Галлинари (20 + 9 подборов), Риверс (10), Брэдли (10) – старт; Лу Уильямс (19 + 6 передач), Теодосич (10), Харрелл (9), Джонсон (0), Деккер (0).

Новый Орлеан – Лейкерс 139:117 (46:33, 33:33, 24:25, 36:26)

Новый Орлеан: Дэвис (42 + 15 подборов), Холидэй (24 + 11 передач), Мур (14), Рондо (4 + 5 передач), Окафор (3 + 8 подборов) – старт; Миллер (19), Миротич (16 + 7 подборов), Диалло (9), Кларк (5), Лиггинс (3), Кук (0).

Лейкерс: Ингрэм (21 + 5 передач + 5 потерь), Рэндл (20 + 5 подборов), Харт (15 + 6 подборов), Лопес (8), Колдуэлл-Поуп (5 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Кузма (23 + 5 подборов), Брюэр (9), Зубац (4), Пэйтон II (4), Томас (3), Фрай (3), Брайант (2), Эннис (0).

Чикаго – Торонто 98:122 (33:27, 16:34, 27:34, 22:27)

Чикаго: Маркканен (14 + 6 подборов), ЛаВин (11), Лопес (10 + 5 подборов), Холидэй (8), Данн (8) – старт; Портис (18), Нваба (8 + 6 подборов), Грант (6 + 7 передач), Валентайн (6 + 5 подборов), Фелисио (4), Вонле (3), Ципзер (2), Арчидиаконо (0).

Торонто: Лаури (20 + 7 подборов + 10 передач), Ибака (20 + 7 подборов), Валанчюнас (14 + 9 подборов), ДеРозан (7 + 8 передач), Ануноби (5 + 6 подборов) – старт; Сиакам (17 + 6 подборов), ВанВлит (11), Пелтль (10 + 7 подборов), Райт (7 + 6 передач), Майлз (4), Маккинни (3), Пауэлл (2), Ногейра (2).

Юта – Финикс 107:97 (27:23, 23:18, 22:30, 35:26)

Юта: Митчелл (24 + 7 передач), О'Нил (19 + 5 подборов), Фэйворс (18 + 12 подборов), Гобер (14 + 17 подборов), Инглс (13 + 6 передач) – старт; Краудер (15 + 7 подборов), Жеребко (2), Нето (2), Беркс (0).

Финикс: Букер (28 + 5 подборов), Лень (14 + 7 подборов), Пэйтон (13 + 11 подборов + 12 передач + 5 потерь), Бендер (6), Уоррен (5) – старт; Джексон (22 + 7 подборов), Крисс (5), Юлис (2), Дэниэлс (2), Дадли (0).

Портленд – Голден Стэйт 123:1117 (40:27, 23:24, 29:36, 31:30)

Портленд: Лиллард (44 + 8 передач), Макколлум (29 + 5 подборов), Нуркич (17 + 13 подборов), Амину (9 + 11 подборов), Харклесс (3) – старт; Напьер (8), Тернер (6 + 6 подборов), Коннотон (4), Коллинз (3), Дэвис (0).

Голден Стэйт: Дюрант (50 + 7 подборов + 6 передач), Карри (17 + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (17), Грин (16 + 12 подборов + 7 передач), Пачулия (1) – старт; Уэст (6 + 5 подборов), Ливингстон (6), Макги (4), Янг (0), Игудала (0), Каспи (0), Луни (0).