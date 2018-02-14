Женская сборная Украины разгромила голландок в отборе баскетбольного Евро-2018

21:03, 14 февраля 2018
Баскетбол
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Алина Ягупова в атаке с матче с Голландией / fbu.ua

Лучшим игроком встречи стала Алина Ягупова, которая набрала 39 очков. 

Украинки с первых минут начали наращивать свое преимущество и имели перевес в каждой четверти. 

Победа позволила украинской команде укрепить свои позиции в группе F отборочного этапа Евро. Напомним, другими соперниками по квартету нашей сборной являются команды Болгарии и Испании. 

fbu.ua

Евробаскет-2019. Квалификация. Группа F

Украина - Нидерланды 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

Украина: Ягупова 39 + 10 подборов + 5 перехватов + 4 передачи + 1 блок-шот - 5 потерь, Удоденко 15 + 5 передач + 4 подборов, Белоцерковская 8 + 5 передач + 4 подбора, Радулович 5 + 4 подбора, Ольховик 3 - старт, Бережинская 5 + 5 подборов - 4 потери, Науменко 5, Краевская 2, Самбурская 2, Горобец 0

Напомним, до этого в третьем туре квалификации сборная Украины дома уступила действующим чемпионкам Европы испанкам.

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Теги: #Евробаскет-2019 женщины#сборная Украины по баскетболу женщины