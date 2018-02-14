Женская сборная Украины разгромила голландок в отборе баскетбольного Евро-2018

Капитан украинской сборной Ягупова набрала 39 очков.

В столичном Дворце спорта завершился поединок квалификации чемпионата Европы-2019 по баскетболу среди женских сборных. Украинки нанесли поражение команде Голландии с разгромным счетом - 84:49.

Лучшим игроком встречи стала Алина Ягупова, которая набрала 39 очков.

Украинки с первых минут начали наращивать свое преимущество и имели перевес в каждой четверти.

Победа позволила украинской команде укрепить свои позиции в группе F отборочного этапа Евро. Напомним, другими соперниками по квартету нашей сборной являются команды Болгарии и Испании.

Евробаскет-2019. Квалификация. Группа F

Украина - Нидерланды 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

Украина: Ягупова 39 + 10 подборов + 5 перехватов + 4 передачи + 1 блок-шот - 5 потерь, Удоденко 15 + 5 передач + 4 подборов, Белоцерковская 8 + 5 передач + 4 подбора, Радулович 5 + 4 подбора, Ольховик 3 - старт, Бережинская 5 + 5 подборов - 4 потери, Науменко 5, Краевская 2, Самбурская 2, Горобец 0

Напомним, до этого в третьем туре квалификации сборная Украины дома уступила действующим чемпионкам Европы испанкам.