"Денвер" переиграл "Сан-Антонио", "Кливленд" сильнее "Оклахомы" в матчах НБА

Завершился очередной игровой день в лиге.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в центральных из которых "Денвер Наггетс" переиграл "Сан-Антонио Сперз", а "Кливленд Кавальерс" был сильнее "Оклахомы Тандер", сообщает официальный сайт лиги.

"Денвер" на своей площадке обыграл "Сан-Антонио" со счетом 117:109. "Кливленд" был сильнее "Оклахомы" в более результативнов матче - 120:112.

НБА. Регулярный чемпионат.

13 февраля.

Торонто – Майами 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)

Торонто: ДеРозан (27), Лаури (22 + 8 передач), Ибака (14 + 10 подборов), Валанчюнас (6 + 10 подборов), Ануноби (6) – старт; Майлз (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Райт (10), Сиакам (5), Пелтль (4), Пауэлл (0).

Майами: Драгич (28), Ричардсон (10), Уайтсайд (10 + 10 подборов), Джонсон (7), Уинслоу (5) – старт; Джонсон (16 + 7 подборов), Эллингтон (15 + 7 подборов), Адебайо (11), Уэйд (10 + 11 подборов + 6 передач).

Милуоки – Атланта 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)

Милуоки: Миддлтон (21 + 7 подборов), Адетокумбо (15 + 15 подборов), Бледсоу (14 + 9 передач + 6 потерь), Макер (12), Снелл (6) – старт; Зеллер (14 + 8 подборов), Паркер (7), Браун (3), Терри (3), Килпатрик (2).

Атланта: Шредер (18), Бэйзмор (17), Ильясова (15 + 7 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Принс (11) – старт; Мускала (8), Дилэйни (4 + 7 подборов), Коллинз (4), Дорси (0), Тэйлор (0).

Миннесота – Хьюстон 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)

Миннесота: Таунс (35 + 12 подборов + 3 блок-шота), Тиг (25 + 8 передач), Батлер (15 + 7 подборов + 6 передач), Гибсон (12), Уиггинс (7) – старт; Кроуфорд (11), Бьелица (3), Дженг (0), Джонс (0), Брукс (0), Олдрич (0).

Хьюстон: Харден (34 + 6 подборов + 13 передач), Капела (14 + 12 подборов), Пол (13 + 8 подборов + 7 передач), Такер (10), Мба а Муте (7) – старт; Андерсон (21), Гордон (13), Нене (8), Грин (6).

Оклахома-Сити – Кливленд 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)

Оклахома: Джордж (25 + 6 передач), Энтони (24 + 7 подборов), Адамс (22 + 17 подборов), Уэстбрук (21 + 7 подборов + 12 передач), Абринес (0) – старт; Грант (14 + 6 подборов), Фелтон (6), Паттерсон (0), Хьюстис (0).

Кливленд: ЛеБрон Джеймс (37 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Смит (18 + 6 подборов), Хилл (7), Осман (5), Томпсон (2) – старт; Кларксон (14), Худ (14), Нэнс (13 + 9 подборов), Грин (10), Корвер (0).

Даллас – Сакраменто 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)

Даллас: Бареа (19 + 13 передач), Барнс (18), Смит (17), Мэттьюз (13), Новицки (12 + 6 подборов) – старт; Пауэлл (18 + 6 подборов), Макдермотт (6), Коллинсуорт (6), Феррел (0), Клебер (0), Межри (0), Джонс (0).

Сакраменто: Рэндолф (22 + 7 подборов), Богданович (19), Джексон (12 + 6 подборов), Фокс (11 + 7 передач), Коули-Стайн (10) – старт; Темпл (13), Куфос (11 + 7 подборов) , Картер (8), Хилд (8), Сэмпсон (0).

Денвер – Сан-Антонио 117:109 (30:32, 28:29, 29:29, 30:19)

Денвер: Йокич (23 + 13 подборов + 11 передач), Бартон (20 + 6 передач), Чендлер (17 + 8 подборов), Мюррей (17), Харрис (15) – старт; Лайлс (11), Харрис (7), Артур (5), Бизли (2), Моррис (0).

Сан-Антонио: Бертанс (12), Мюррей (12 + 6 подборов), Газоль (10 + 7 подборов), Грин (7 + 6 подборов), Андерсон (2) – старт; Ловернь (26 + 11 подборов), Паркер (17), Джинобили (8), Миллс (8), Форбс (5), Уайт (2), Хиллиард (0), Пол (0).