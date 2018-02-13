"Черкасские Мавпы" уверенно обыграли "Николаев" в матче Суперлиги

Исход встречи решила первая четверть.

«Черкасские Мавпы» на своей площадке уверенно разобрались с «Николаевом» в матче Суперлиги.

Исход встречи решила первая четверть, которую команда Максима Михельсона выиграла с преимуществом в 24 очка.

Самым результативным игроком поединка стал форвард Александр Кольченко, набравший 16 очков.

Для «Мавп» эта победа стала четвертой кряду в Суперлиге, а «Николаев» проиграл седьмую встречу подряд.

«Черкасские Мавпы» — «Николаев» - 96:76 (35:11, 23:24, 23:18, 15:23).

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (4 + 7 передач), Кольченко (16), Конев (9 + 8 подборов), Липовцев (8), Дэвис (11) — старт; Конате (12 + 5 подборов), Кобец (15), Ткаченко (7), Нагорный (3), Беллфилд (9 + 7 передач + 3 перехвата), Руслов (2).

«Николаев»: Тонченко (12), Шостуха (6), Носков (0 + 6 подборов), Онуфриев (13), Кушниров (15 + 7 подборов) — старт; Иванов, Аникиенко (10 + 5 подборов), Давидюк (5), Мусиенко (7), Хохоник (8 + 6 передач), Бобров