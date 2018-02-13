"Финикс" с украинцем Лэнем в составе проиграл "Голден Стейт" в матче НБА

Игра завершилась со счетом 83:129.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинским легионером Алексеем Лэнем в составе, проиграли "Голден Стейт Уорриорз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 83:129.

На счету Лэня в этой игре 8 очков, 7 подборов, 2 передачи и 1 потеря за 20 минут 13 секунд проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

12 февраля.

Филадельфия – Нью-Йорк 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)

Филадельфия: Шарич (24), Редик (18), Эмбиид (17 + 6 подборов), Симмонс (13 + 6 подборов + 6 передач + 3 блокшота), Ковингтон (13 + 5 подборов) – старт; Макконнелл (10 + 10 подборов + 11 передач), Джонсон (5), Букер (5), Андерсон (3), Луваву-Кабарро (0).

Нью-Йорк: Бизли (22 + 5 подборов), Кантер (17 + 13 подборов), Джек (11), Хардуэй-младший (9), Томас (0) – старт; Ли (18), Мудиай (7), О'Куинн (4), Хикс (2), Дотсон (2), Ниликина (0), Корнет (0), Берк (0).

Детройт – Новый Орлеан 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23)

Детройт: Гриффин (22 + 6 подборов + 5 потерь), Буллок (14), Драммонд (13 + 21 подборов), Смит (11 + 6 подборов), Джонсон (10) – старт; Нельсон (12 + 5 передач), Толливер (6), Эннис (5), Кеннард (5), Гэллоуэй (3), Морлэнд (2), Элленсон (0), Байкс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (38 + 10 подборов), Холидэй (21 + 12 передач), Окафор (8 + 7 подборов), Рондо (8 + 5 подборов + 8 передач), Мур (0) – старт; Миротич (21 + 12 подборов), Миллер (12), Кларк (4 + 6 подборов), Диалло (4 + 5 подборов), Лиггинс (2), Кук (0).

Бруклин – Клипперс 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)

Бруклин: Крэбб (15 + 6 подборов), Динуидди (13 + 8 передач), Кэрролл (12 + 10 подборов), Эйси (8 + 5 подборов + 5 передач), Аллен (8) – старт; Расселл (16 + 5 передач), Харрис (16), Окафор (7), Каннингем (4), Уайтхэд (2), Стаускас (0), Уэбб (0).

Клипперс: Риверс (17), Джордан (17 + 16 подборов), Галлинари (16 + 5 подборов), Брэдли (11), Харрис (10 + 8 подборов) – старт; Лу Уильямс (20), Харрелл (15), Теодосич (7), Джонсон (2), Торнвелл (0), Деккер (0), Уоллес (0).

Чикаго – Орландо 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

Чикаго: Маркканен (21 + 8 подборов), ЛаВин (18 + 7 подборов + 5 передач), Грант (14 + 6 подборов + 7 передач), Холидэй (8 + 9 подборов), Лопес (6 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Портис (19 + 7 подборов), Валентайн (11), Нваба (5), Ципзер (3), Арчидиаконо (0).

Орландо: Хезонья (24 + 6 подборов), Фурнье (22 + 5 передач), Симмонс (14 + 5 передач), Бийомбо (10), Огастин (5) – старт; Спейтс (10), Аффлало (7), Мак (5 + 6 передач), Берч (4 + 8 подборов), Айванду (0).

Юта – Сан-Антонио 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22)

Юта: Митчелл (25 + 7 подборов + 5 передач), Инглс (20 + 7 подборов + 7 передач), Фэйворс (19 + 8 подборов), Гобер (10 + 11 подборов), О'Нил (8) – старт; Краудер (14), Жеребко (3), Нето (2), Беркс (0), Юдо (0).

Сан-Антонио: Андерсон (16 + 6 подборов), Газоль (15 + 15 подборов + 6 передач), Грин (13), Бертанс (12), Мюррей (12) – старт; Ловернь (10 + 5 подборов), Джинобили (9), Паркер (6), Форбс (6), Миллс (0).

Голден Стэйт – Финикс 129:83 (25:24, 37:21, 37:26, 30:12)

Голден Стэйт: Карри (22 + 9 подборов + 7 передач), Каспи (19 + 10 подборов), Дюрант (17 + 7 подборов + 6 передач), Томпсон (16), Пачулия (4 + 6 подборов) – старт; Янг (16), Маккоу (9), Макги (7), Игудала (7), Уэст (6), Ливингстон (4), Луни (2).

Финикс: Пэйтон (29 + 8 подборов), Уоррен (14 + 6 подборов), Чендлер (8 + 9 подборов), Джексон (8), Бендер (3) – старт; Лень (8 + 7 подборов + 2 передачи + 1 потеря; 20:13 минут), Дэниэлс (7), Грэй (5), Крисс (1), Дадли (0), Рид (0)