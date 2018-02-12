Житомирские баскетболисты завоевали победу у винничан в рамках Первенства Украины

Житомиряне продолжат борьбу уже в ближайшие выходные, 17-18 февраля, в Сарнах с баскетбольным клубом БК «Маяк».

Житомирские баскетболисты завоевали победу у винничан. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в Житомире 10-11 февраля баскетбольный клуб "Житомир" принимал клуб "Винницкие зубры". Читайте такжеСборная Украины без шансов уступила Словении в 1/8 финала Евробаскета-2017 При этом житомирская команда одержала победу в "Винницких зубров" в рамках Первенства Украины по баскетболу. Житомиряне продолжат борьбу уже в ближайшие выходные, 17-18 февраля, в Сарнах с баскетбольным клубом БК «Маяк».

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