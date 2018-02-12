Житомирские баскетболисты завоевали победу у винничан в рамках Первенства Украины
11:17, 12 февраля 2018Баскетбол
510 0
Житомиряне продолжат борьбу уже в ближайшие выходные, 17-18 февраля, в Сарнах с баскетбольным клубом БК «Маяк».
Житомирские баскетболисты завоевали победу у винничан в рамках Первенства Украины / фото zt-rada.gov.ua
Житомирские баскетболисты завоевали победу у винничан.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в Житомире 10-11 февраля баскетбольный клуб
"Житомир" принимал клуб "Винницкие зубры".
Читайте такжеСборная Украины без шансов уступила Словении в 1/8 финала Евробаскета-2017
При этом житомирская команда одержала победу в "Винницких зубров" в рамках Первенства Украины по баскетболу.
Житомиряне продолжат борьбу уже в ближайшие выходные, 17-18 февраля, в Сарнах с баскетбольным клубом БК «Маяк».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter