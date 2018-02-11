"Химик" обыграл дома БИПу, "Днепр" разгромил "Политехник" в баскетбольной Суперлиге

Состоялись два матча регулярного чемпионата.

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги.

Южненский «Химик» на домашней арене одержал победу над одесской БИПой со счетом 96:78.

Первые три десятиминутки завершились в пользу хозяев паркета. Четвертая же закончилась со счетом 24:24, но гандикап, созданный «Химиком» в предыдущих четвертях, помог подопечным Виталия Степановского выйти из поединка победителями с преимуществом в 18 очков.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Химика» Деррик Колтер, который записал в свой актив 23 очка, а также сделал 7 передач и 3 перехвата.

«Химик» — «БИПА» 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24)

«Химик»: Колтер (23 + 7 передач + 3 перехвата), Сидоров (10), Эрианс (13), Павлов (15 + 5 подборов), Антипов (10 + 5 подборов) — старт; Мальчевский (8 + 5 подборов), Петров (13 + 9 подборов + 6 передач), Марченко, Войналович (4).

«БИПА»: Артамонов (7 + 5 передач), Луценко (7 + 6 передач), Эфианайи (17), Кривцов (15), Тищенко (9) — старт; Прокопенко (3), Тихонов (3 + 5 подборов), Воевода, Балабан (2), Ноффле (15 + 4 передачи).

«Днепр» не испытал трудностей в игре с «Политехником», победив гостей со счетом 108:64. Самым результативным игроком противостояния стал американский защитник «Политехника» Бо Барнс, набравший 23 пункта.

«Днепр» — «Политехник» 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)

«Днепр»: Вильховецкий (11 + 5 передач), Мишула (10 + 9 передач), Ревзин (13 + 4 передачи), Глебов (11 + 8 подборов + 5 передач), Тимофеенко (18 + 7 подборов) — старт; Шундель (11), Шевченко (15 + 11 подборов + 4 передачи), Сизов (4), Мироненко (4 + 5 подборов), Закурдаев (11).

«Политехник»: Йованович (9), Козлов (3 + 6 передач), Барнс (23 + 4 передачи), Рочняк (0 + 4 подбора), Вуйович (8) — старт; Колотилов (2), Кузнецов, Савченко (3), Чугунов (2 + 4 подбора), Рудаков (6 + 7 подборов + 5 передач), Тарасенко (8 + 7 подборов).