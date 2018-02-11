"Финикс" украинца Леня уступил "Денверу" в регулярном чемпионате НБА

"Новый Орлеан" в овертайме обыграл "Бруклин".

Состоялись очередные поединки регулярного чемпионата НБА. Бруклин – Новый Орлеан 128:138 OT (22:34, 30:38, 33:28, 31:16, 12:22) Бруклин: Крэбб (28 + 6 подборов), Динуидди (24 + 10 передач), Харрис (12 + 10 подборов), Кэролл (12 + 9 подборов), Аллен (12 + 9 подборов) – старт; Расселл (21 + 9 подборов + 5 потерь), Эйси (10), Окафор (6), Стаускас (5), Каннингем (2), Уэбб (0). Новый Орлеан: Дэвис (44 + 17 подборов + 6 перехватов + 3 блок-шота), Рондо (25 + 10 подборов + 12 передач), Холидэй (22 + 7 подборов), Миротич (21 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Мур (12) – старт; Диалло (8 + 7 подборов), Миллер (3), Кларк (3), Лиггинс (0). Орландо – Милуоки 104:111 (29:24, 25:26, 20:28, 30:33) Орландо: Хезонья (23), Фурнье (20), Огастин (11), Симмонс (9), Бийомбо (4 + 7 подборов) – старт; Мак (19 + 10 передач), Берч (6 + 9 подборов), Аффлало (5 + 6 подборов), Айванду (4), Спейтс (3). Милуоки: Адетокумбо (32), Миддлтон (21 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Бледсоу (18 + 8 передач), Макер (13), Снелл (3) – старт; Терри (11), Килпатрик (9), Зеллер (4 + 8 подборов), Браун (0 + 6 подборов). Филадельфия – Клипперс 112:98 (37:28, 32:27, 16:23, 27:20) Филадельфия: Эмбиид (29 + 16 подборов + 3 блок-шота), Редик (17), Симмонс (14 + 10 передач), Шарич (10 + 9 подборов), Ковингтон (7) – старт; Макконнелл (17 + 8 передач), Андерсон (12), Букер (4), Джонсон (2). Клипперс: Галлинари (22), Харрис (17 + 8 подборов), Джордан (10 + 21 подборов), Риверс (10 + 6 подборов), Брэдли (4 + 8 подборов) – старт; Уильямс (23 + 6 передач + 7 потерь), Харрелл (8), Уоллес (4), Джонсон (0), Деккер (0). Чикаго – Вашингтон 90:101 (22:30, 24:26, 24:26, 20:19) Чикаго: Холидэй (15), Маркканен (12 + 10 подборов), Лопес (12), Грант (11 + 6 подборов + 8 передач), Валентайн (10 + 10 подборов) – старт; Портис (13), Нваба (12), Ципзер (5), Арчидиаконо (0). Вашингтон: Саторански (25 + 6 передач), Портер (11 + 9 подборов), Убре (11 + 8 подборов), Бил (7 + 6 передач), Гортат (6 + 9 подборов) – старт; Скотт (14), Микс (10), Смит (7), Фрэйзер (5), Маккаллоу (2), Маинми (0). Голден Стэйт – Сан-Антонио 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30) Голден Стэйт: Томпсон (25), Карри (17 + 8 передач), Грин (17 + 8 подборов + 11 передач), Пачулия (12), Дюрант (10 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Уэст (13), Янг (9), Макги (7), Игудала (6 + 6 подборов), Ливингстон (4), Каспи (2), Маккоу (0), Луни (0). Сан-Антонио: Андерсон (20 + 6 подборов), Олдридж (20), Бертанс (10), Миллс (7), Грин (4) – старт; Джинобили (13 + 6 передач), Уайт (11 + 7 подборов), Пол (6), Хиллиард (5), Ловернь (2), Форбс (0). Даллас – Лейкерс 130:123 (34:36, 31:30, 35:29, 30:28) Даллас: Новицки (22), Барнс (21 + 6 подборов), Смит (14 + 6 передач), Мэттьюз (13), Бареа (10 + 9 передач) – старт; Пауэлл (19 + 7 подборов), Клебер (9), Макдермотт (8), Феррел (7), Межри (4), Коллинсуорт (3). Лейкерс: Рэндл (26 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ингрэм (22), Лопес (16), Колдуэлл-Поуп (14 + 6 подборов), Харт (9) – старт; Томас (22 + 6 передач + 6 потерь), Кузма (12 + 15 подборов), Брюэр (2), Зубац (0), Карусо (0). Финикс – Денвер 113:123 (23:28, 37:34, 29:32, 24:29) Финикс: Уоррен (31), Бендер (23 + 8 подборов), Джексон (20 + 7 подборов), Пэйтон (19), Дэниэлс (6) – старт; Крисс (5 + 5 потерь), Рид (4), Грэй (3), Лень (2 + 2 подбора + 1 перехват + 1 блок-шот; 11:05 минут), Дадли (0), Бизли (0). Денвер: Чендлер (26), Бартон (25), Йокич (21 + 9 подборов + 8 передач), Г. Харрис (13), Мюррей (12) – старт; Д. Харрис (9), Артур (7), Лайлс (6 + 6 подборов), Крэйг (4).

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