Женская сборная Украины уступила Испании в отборе на Евробаскет-2019

Матч завершился со счетом 68:72.

В Киеве завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2019 года, в котором сборная Украины проиграла команде Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 68:72.

Сборная Украины удачно начала матч, выиграв стартовую десятиминутку. Несмотря на то что испанки предложили очень плотную и местами слишком агрессивную защиту против Ягуповой, свой атакующий потенциал вовремя продемонстрировала Удоденко и удачный отрезок в дебюте провела Радулович. На что Горану Бошковичу и Ко надо было обратить внимание, так это на легкие очки испанок в краске, за счет которых гости комфортно себя чувствовали почти всю первую четверть.

Во второй четверти наши девушки сделали недопустимо большое количество потерь - 17 за половину! Именно за счет ошибок соперниц команда Испании сумела сократить отставание в конце четверти и в итоге выиграть первую половину - 38:35. Отдельно надо отметить три подряд точных дальних от Ольховик, и трехочковый Ягуоповой, которая сумела адаптироваться и добавила во второй четверти. Дополнительной головной боли для Горана Бошковича стал фол Радулович и 3 персональные замечания Ягуоповой.

Три подряд персональных фола Белоцерковской и 4 командных менее чем за 2 первые минуты третьей четверти стали мягко говоря неприятным началом второй половины сезона для нашей команды. Но наши девушки сумели вернуться к игре, когда сосредоточились на командном нападении. Трехочковые Удоденко и Ольховик не позволили убежать испанкам, а удачный отрезок в защите и две результативные атаки помогли украинкам оставить 4 очка преимущества от чемпионок Европы перед решающей десятиминуткой.

Первую существенную потерю Горан Бошкович потерпел за 8 минут до финальной сирены, когда 5 фол получила Анна Ольховик - одна из лучших в нашей команде. Через несколько минут окончательно вернула нашу команду к игре Удоденко, которая набрала 8 очков подряд, реализовав два трехочковых. Счет стал равным - все решалось на последних минутах и к сожалению последнее слово было за испанками. Наши соперницы реализовали свои броски в конце матча, а решающие атаки украинок наоборот были ошибочными.

В третьем туре квалификации украинская сборная также будет играть на домашней площадке. Подопечные Горана Бошковича 14 февраля в 19:00 в киевском Дворце спорта будут противостоять сборной Нидерландов.

Украина - Испания 68:72 (21:15, 14:23, 18:19, 15:15)

Украина: Удоденко 21 + 10 подборов - 8 потерь, Ягупова 20, Ольховик 12, Радулович 9, Белоцерковская 2 - старт, Науменко 2 + 5 передач, 2 - 6 потерь, Яцковець 0