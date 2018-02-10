"Бостон" проиграл "Индиане" в центральном матче дня НБА

Матч завершился со счетом 91:97.

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 9 матчей, в центральном из которых "Бостон Селтикс" не смог одержать 41-ю победу в регулярном чемпионате, уступив Индиане Пейсерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 91:97.

НБА. Регулярный чемпионат.

9 февраля.

Филадельфия – Новый Орлеан 100:82 (32:14, 24:27, 28:11, 16:30)

Филадельфия: Шарич (24), Эмбиид (24 + 16 подборов), Редик (15 + 7 подборов), Симмонс (10 + 9 подборов + 8 передач), Ковингтон (8) – старт; Андерсон (8), Луваву-Кабаро (6), Букер (3), Макконнелл (2), Бэйлесс (0), Холмс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (14 + 8 подборов), Миротич (12), Холидэй (9), Мур (4), Лиггинс (0) – старт; Кларк (15), Миллер (13 + 6 подборов), Диалло (6 + 7 подборов), Рондо (5 + 10 передач), Окафор (4 + 8 подборов).

Детройт – Клипперс 95:108 (30:31, 26:21, 24:25, 15:31)

Детройт: Гриффин (19 + 8 подборов + 6 передач), Буллок (19), Смит (15), Драммонд (12 + 17 подборов + 3 блок-шота), Джонсон (10) – старт; Толливер (12), Кеннард (6), Гэллоуэй (2).

Клипперс: Риверс (26 + 6 передач), Галлинари (16), Харрис (12 + 8 подборов), Брэдли (10 + 8 подборов), Джордан (4 + 17 подборов) – старт; Уильямс (26 + 6 передач), Харрел (18), Джонсон (4), Деккер (2), Уоллес (0).

Атланта – Кливленд 107:123 (27:31, 29:30, 26:36, 25:26)

Атланта: Шредер (25), Принс (15), Бэйзмор (13), Ильясова (12), Пламли (2) – старт; Дорси (14), Тэйлор (11), Дилэйни (8), Дедмон (3), Коллинз (2 + 7 подборов), Мускала (2).

Кливленд: Джеймс (22 + 12 подборов + 18 передач), Осман (16 + 6 подборов), Кальдерон (11), Томпсон (10 + 11 подборов), Смит (7) – старт; Корвер (30), Грин (24), Холланд (3), Перрантес (0), Жижич (0).

Бостон – Индиана 91:97 (16:30, 22:29, 34:17, 19:21)

Бостон: Ирвинг (21), Браун (6 + 6 подборов), Тейтум (15), Хорфорд (10 + 8 подборов), Бэйнс (6 + 6 подборов) – старт; Розир (10), Моррис (6 + 7 подборов), Тайс (4), Монро (2), Оджелей (1), Надер (0).

Индиана: Оладипо (35 + 10 подборов + 5 потерь), Тернер (19 + 7 подборов), Т. Янг (13 + 14 подборов), Богданович (13), Джозеф (0 + 7 передач) – старт; Стивенсон (6 + 8 подборов), Сабонис (5), Дж. Янг (4), Джефферсон (2).

Майами – Милуоки 91:85 (19:23, 23:23, 30:8, 19:31)

Майами: Т. Джонсон (19 + 6 подборов), Ричардсон (16), Уайтсайд (12 + 16 подборов), Драгич (6), Уинслоу (0 + 6 подборов) – старт; Адебайо (15 + 10 подборов), Эллингтон (11), Джонсон (9), Уэйд (3).

Милуоки: Адетокумбо (23 + 11 подборов + 5 потерь), Блудсоу (19 + 6 подборов), Миддлтон (14), Хенсон (3 + 8 подборов), Снелл (2) – старт; Макер (8), Терри (6), Паркер (4), Браун (2), Килпатрик (2), Зеллер (2).

Хьюстон – Денвер 130:104 (35:23, 28:23, 34:24, 33:34)

Хьюстон: Харден (28 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Капела (23 + 25 подборов), Мба а Муте (14), Пол (11 + 7 передач), Такер (6) – старт; Грин (16), Гордон (12), Андерсон (9), Блэк (8), Браун (3).

Денвер: Йокич (14 + 7 подборов), Чендлер (11 + 6 подборов), Харрис (8), Мюррей (6), Бартон (6) – старт; Лайлс (24 + 7 подборов), Моррис (10 + 6 передач), Крэйг (8), Бизли (7), Эрнангомес (6 + 6 подборов), Артур (4).

Юта – Шарлотт 106:94 (28:24, 27:22, 29:31, 22:17)

Юта: Митчелл (25 + 6 подборов), Инглс (23), Гобер (20 + 11 подборов), Рубио (6 + 7 передач), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Жеребко (10), О'Нил (8 + 7 подборов), Юдо (6), Нето (2), Беркс (0), Маккри (0), Ньянг (0).

Шарлотт: Уокер (19), Батюм (13), Уильямс (11), Кидд-Гилкрист (6), Ховард (5 + 9 подборов) – старт; Камински (14), Лэмб (10), Картер-Уильямс (7), Зеллер (4 + 6 подборов), Монк (3), Нрэм (2), Бэйкон (0), Стоун (0).

Чикаго – Миннесота 114:113 (30:27, 26:40, 33:19, 25:27)

Чикаго: ЛаВин (35), Лопес (19), Грант (14), Холидэй (12 + 6 подборов), Маркканен (12) – старт; Портис (11). Валентайн (5), Анчидиаконо (3), Ципзер (3), Нваба (0).

Миннесота: Батлер (38 + 7 подборов), Уиггинс (18 + 5 потерь), Таунс (14 + 10 подборов), Гибсон (10), Тиг (9) – старт; Кроуфорд (8), Джонс (7), Бьелица (7 + 8 подборов), Дженг (2 + 6 подборов).

Сакраменто – Портленд 100:118 (31:33, 21:29, 22:30, 26:26)

Сакраменто: Коули-Стайн (19 + 6 подборов), Рэндолф (17 + 9 подборов), Фокс (13 + 7 подборов + 9 передач), Богданович (10), Джексон (10) – старт; Хилд (16), Куфос (10), Темпл (3), Картер (2).

Портленд: Лиллард (50 + 6 передач), Харклесс (15), Макколлум (11), Нуркич (6 + 7 подборов), Амину (5) – старт; Напьер (13), Коннотон (6), Дэвис (5 + 14 подборов), Коллинз (4), Тернер (3), Лэйман (0), Ленард (0), Свэниган (0).