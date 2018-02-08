Поединок "Кливленд" - "Миннесота" установил рекорд НБА

Матч "Новый Орлеан" - "Индиана" не состоялся из-за протекающей на арене крыши.

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи. "Кливленд" обыграл "Миннесоту" в драматичной и сверхрезультативной встрече - 140:138, где все решилось в овертайме. При этом команды установили историческое достижение. Игроки обоих коллективов вместе реализовали 40 трехочковых бросков, из которых 21 точных попаданий у "Кавальерс", а 19 – у Миннесоты".

Добавим, что матч "Новый Орлеан" - "Индиана" не состоялся из-за протекающей на арене крыши.

Детройт – Бруклин 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33)

Детройт: Гриффин (25 + 7 передач), Драммонд (17 + 27 подборов), Джонсон (19), Смит (15 + 6 подборов), Буллок (9) – старт; Гэллоуэй (13), Толливер (9), Кеннард (8).

Бруклин: Крэбб (34), Харрис (18 + 6 подборов + 6 передач + 5 потерь), Кэролл (14 + 12 подборов), Аллен (13 + 14 подборов + 6 передач), Динуидди (12 + 11 передач) – старт; Расселл (4 + 6 потерь), Мозгов (4), Уэбб (3), Окафор (2), Уайтхэд (2), Стаускас (0).

Майами – Хьюстон 101:109 (24:35, 33:26, 23:22, 21:26)

Майами: Драгич (30 + 6 передач), Ричардсон (30), Уайтсайд (16 + 17 подборов), Уинслоу (5), Джонс (3) – старт; Дж. Джонсон (9), Адебайо (5), Т. Джонсон (3 + 6 подборов).

Хьюстон: Харден (41 + 6 передач), Пол (24 + 7 подборов + 7 передач), Капела (13 + 8 подборов + 3 блок-шота), Мба а Муте (9), Такер (3) – старт; Грин (12), Нене (7), Браун (0).

Кливленд – Миннесота 140:138 OT (31:29, 33:37, 37:33, 28:30, 11:9)

Кливленд: Джеймс (37 + 10 подборов + 15 передач + 5 потерь), Смит (20), Томпсон (17), Томас (13 + 7 передач), Краудер (10) – старт; Корвер (14), Грин (13 + 6 подборов), Осман (9), Роуз (3).

Миннесота: Батлер (35 + 6 передач), Таунс (30 + 10 подборов), Уиггинс (19), Тиг (14 + 15 передач), Гибсон (9) – старт; Кроуфорд (16), Дженг (10), Бьелица (5 + 6 подборов), Джонс (0).

Мемфис – Юта 88:92 (16:21, 23:23, 24:24, 25:24)

Мемфис: Харрисон (23), Газоль (20 + 6 подборов), Грин (11 + 7 подборов), Брукс (11 + 6 подборов), Мартин (6) – старт; Чалмерс (7 + 5 потерь), Эннис (6), Рэбб (4), Селден (0).

Юта: Рубио (29 + 8 подборов), Митчелл (9), Гобер (8 + 12 подборов), Инглс (7), Фэйворс (2 + 8 подборов) – старт; Худ (18), Нето (8), Джонсон (7), О'Нил (4), Жеребко (0).

Финикс – Сан-Антонио 81:129 (9:28, 22:41, 19:28, 31:32)

Финикс: Джексон (13 + 6 подборов), Бендер (12 + 6 подборов), Уоррен (11), Крисс (7 + 10 подборов), Юлис (0) – старт; Лень (14 + 5 подборов + 3 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот + 1 потеря; 18:00 минут), Грэй (9), Хаус (6), Дэниэлс (5), Питерс (2), Рид (2), Дадли (0).

Сан-Антонио: Олдридж (23 + 13 подборов), Грин (17), Мюррей (14), Бертанс (9 + 6 подборов), Андерсон (0) – старт; Миллс (18), Паркер (13), Уайт (10), Форбс (7), Джинобили (8), Газоль (5 + 11 подборов + 3 блок-шота), Пол (3), Ловернь (2).

Новый Орлеан – Индиана

*отложен из-за технического состояния стадиона